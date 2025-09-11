Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Große Rauchwolke bei Containerbrand in Mühlacker

Es brennt auf einem Schrottplatzgelände - eine Rauchwolke ist weithin sichtbar. Einsatzkräfte sind vor Ort. Was löste den Brand aus?

Feuerwehr
In Mühlacker ist ein Container in Brand geraten. (Foto-Illustration) Foto: Marijan Murat/DPA
In Mühlacker ist ein Container in Brand geraten. (Foto-Illustration)
Foto: Marijan Murat/DPA

Auf einem Schrottplatzgelände in Mühlacker (Enzkreis) sind nach Informationen der Integrierten Leitstelle Pforzheim zwei Container in Brand geraten. In einem der Großbehälter habe sich Holz befunden, in dem anderen Metallschrott. Die Feuerwehr war demnach am Donnerstagabend noch an Ort und Stelle. 

Über dem Gebiet war eine große Rauchwolke sichtbar, hatte die Polizei zuvor berichtet. Rettungskräfte waren im Einsatz. 

Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor. So blieb es offen, ob bei dem Feuer Menschen zu Schaden kamen. Auch die Brandursache war unklar.

© dpa-infocom, dpa:250911-930-27140/2