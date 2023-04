Aktuell Land

Große Kontrollaktion nach mehreren Vorfällen mit Schüssen

Nach mehreren Vorfällen im Südwesten, bei denen auf Menschen geschossen wurde, hat die Polizei am Samstagabend erneut eine großangelegte Kontrollaktion durchgeführt. Mehr als 150 Polizistinnen und Polizisten hätten in Stuttgart sowie in den Regionen Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Ulm knapp 200 Mal Menschen und Fahrzeuge »an relevanten Örtlichkeiten« kontrolliert, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg am Sonntag mit.