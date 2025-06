Großbrand in Villingen-Schwenningen unter Kontrolle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Großbrand in der Altstadt von Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg ist nach Angaben der Polizei »weitgehend unter Kontrolle«. Derzeit würden in den sechs betroffenen Gebäuden letzte Glutnester gelöscht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Ein Haus sei einsturzgefährdet.

Ein Feuerwehrmann sei verletzt worden, etwa drei Menschen hätten Rauchgasvergiftungen davongetragen. Letztere Angabe sei aber noch unsicher, da die Abstimmung mit den Rettungskräften bisher nicht abgeschlossen sei.