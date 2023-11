Großbrand in Scheune: Verkehrsbeeinträchtigungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Großeinsatz der Feuerwehr werde voraussichtlich bis in die frühen Dienstagmorgenstunden andauern, hieß es am Montagabend. Den Angaben zufolge könnte der Einsatz im Bereich der L600 und K4161 zu Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr führen. Medienberichten zufolge entwickelte sich am Brandort starker Rauch.

Warum das Feuer in der Scheune ausbrach, sei bisher nicht bekannt, berichtete der Sprecher. Der entstandene Sachschaden bei dem Brand in der Gemeinde südöstlich von Heidelberg liege voraussichtlich im hohen fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei am Abend mit.

Mitteilung

Mitteilung 2