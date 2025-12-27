Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Großbrand in Mehrfamilienhaus – Ein Bewohner verletzt

Nach dem Dachstuhlbrand in Röthenbach ermittelt die Polizei zur Ursache. Ein Bewohner wurde mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr - Symbolbild
Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr versuchen den die Flammen zu löschen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr versuchen den die Flammen zu löschen. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ist im Allgäu komplett ausgebrannt. Ein Bewohner sei zu dem Zeitpunkt zu Hause gewesen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen soll er eine leichte Rauchvergiftung erlitten haben. In einem angebauten Nebengebäude in Röthenbach (Landkreis Lindau) seien zehn Menschen gemeldet. Wie viele von ihnen zu Hause waren, blieb zunächst unklar. 

In der Nacht versuchten Feuerwehrleute mit einem Großaufgebot die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Der Kriminaldauerdienst sei nun vor Ort und ermittle zur Brandursache. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.

