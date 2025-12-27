Großbrand in Mehrfamilienhaus – Ein Bewohner verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ist im Allgäu komplett ausgebrannt. Ein Bewohner sei zu dem Zeitpunkt zu Hause gewesen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen soll er eine leichte Rauchvergiftung erlitten haben. In einem angebauten Nebengebäude in Röthenbach (Landkreis Lindau) seien zehn Menschen gemeldet. Wie viele von ihnen zu Hause waren, blieb zunächst unklar.

In der Nacht versuchten Feuerwehrleute mit einem Großaufgebot die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Der Kriminaldauerdienst sei nun vor Ort und ermittle zur Brandursache. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.