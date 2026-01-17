Großbrand in Karlsruher Reifenlager

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen meterhohe Flammen aus dem Gebäude. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 500 Quadratmeter großes Reifenlager in Karlsruhe ist in Brand geraten und hat eine enorme Rauchentwicklung verursacht. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits meterhohe Flammen aus dem Lager.

Demnach war das Feuer in der Nacht zum Samstag aus bislang unbekanntem Grund ausgebrochen. Die Flammen drohten, auf ein benachbartes Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein.

Wegen der starken Rauchentwicklung führten die Einsatzkräfte Schadstoffmessungen im Stadtgebiet durch. Laut Feuerwehr waren die Messungen unauffällig: Es bestehe keine Gefahr für die Karlsruher.