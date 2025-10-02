Großbrand in Freiburger Industriegebiet - Millionenschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Flammen und eine riesige Rauchsäule: Ein Großbrand hat in einem Freiburger Industriegebiet einen hohen Millionenschaden verursacht. Ein Mitarbeiter einer ansässigen Firma wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache am Mittwochabend ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstag an. »Den Einsatzkräften ist es durch erheblichen Kräfteeinsatz gelungen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte«, berichtete die Polizei.

Nach ersten Schätzungen der Ermittler beläuft sich der Schaden auf mindestens 50 Millionen Euro. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Schadensumme später noch steige.

Rathauschef: Einer der größten Brände in der Stadtgeschichte

»Wir haben heute Nacht einen der größten Brände in Freiburgs Geschichte erlebt«, teilte der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn auf Anfrage mit »Dank des enormen Einsatzes der Feuerwehr ist es gelungen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und Schlimmeres zu verhindern.«

Das Feuer habe sich nicht auf weitere Gebäude ausbreiten können, sagte der parteilose Lokalpolitiker. Der materielle Schaden sei erheblich, doch es seien keine Menschen schwer verletzt worden. Die kommunale Wirtschaftsförderung sei mit betroffenen Firmen bereits in Kontakt, um diese unterstützen.

»Wir haben derzeit keinen Hinweis auf Brandstiftung - können dieses aber auch nicht ausschließen«, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der Löscharbeiten konnte der Brandort zunächst nicht von der Polizei begutachtet werden.

Gebäudekomplex komplett ausgebrannt

Betroffen war ein Gewerbekomplex mit mehreren Unternehmen auf einer Fläche von rund 60.000 Quadratmetern im Stadtteil Hochdorf unweit der Autobahn 5. Zunächst war von 40.000 Quadratmetern die Rede gewesen. Der Gebäudekomplex sei komplett ausgebrannt. Die umliegenden Straßen wurden während des nächtlichen Einsatzes gesperrt. Den Angaben zufolge kämpften rund 200 Feuerwehrmitarbeiter gegen die Flammen. An Ort und Stelle wurden auch Bagger eingesetzt.

Um die Menschen in Freiburg über den Brand zu informieren, habe es eine Warnmeldung über den Katastrophendienst Nina gegeben, berichtete die Polizei. Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bestand aber nicht, wie es hieß.

Das Gewerbe- und Industriegebiet Hochdorf erstreckt sich nach Angaben der Stadt auf einer Fläche von insgesamt rund 120 Hektar im Nordwesten Freiburgs. Dort seien rund 260 Betriebe ansässig, unter ihnen Pharma-, Speditions- und Logistikunternehmen.