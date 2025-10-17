Großbrand im Mannheimer Hafen - Feuerwehrmann verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand im Mannheimer Industriehafen ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Flammen griffen am späten Abend auf das Dach einer Lagerhalle über, wie die Polizei mitteilte. In den frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte nach wie vor mit den Löscharbeiten beschäftigt, da einzelne Glutnester immer wieder aufflammten. Der Schaden werde vermutlich im sechsstelligen Bereich liegen. In der Stadt könne es durch den Rauch zu Geruchsbelästigung kommen, gefährdet seien Anwohner aber nicht, hieß es. Der verletzte Feuerwehrmann kam ins Krankenhaus.