Grippaler Infekt: Woltemade fehlt Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss die Vorbereitung auf die wichtigen WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland ohne seinen Top-Stürmer beginnen. Nick Woltemade reiste wegen eines grippalen Infekts nicht wie geplant zum Treffpunkt der Fußball-Nationalmannschaft nach Herzogenaurach.

Eine Nachnominierung für Woltemade gab es vorerst nicht. Ob und wann Woltemade nachreisen kann, wurde nicht mitgeteilt. In Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt und Maximilian Beier von Borussia Dortmund stehen noch zwei nominelle Angreifer im Aufgebot des Bundestrainers. Auf eine Berufung von Niclas Füllkrug hatte der 38-Jährige verzichtet.

Die Nationalmannschaft trifft am Freitag in Sinsheim auf Luxemburg, drei Tage später steht das Auswärtsspiel in Belfast gegen Nordirland an. Nach dem 0:2 zum Auftakt in der Slowakei steht die DFB-Elf in der Gruppe A unter Druck. Nur der Gruppensieger löst das direkte WM-Ticket.

Nagelsmann konnte die weiteren 23 Akteure seines Kaders im Teamquartier in Herzogenaurach begrüßen. Für den Nachmittag war eine erste Trainingseinheit angesetzt. In Franken bereitet sich die DFB-Auswahl bis zum Donnerstag auf den Länderspiel-Doppelpack vor.

Viertes Tor gegen Nottingham

Woltemade hatte mit seinem vierten Tor für Newcastle United beim 2:0 gegen Nottingham Forest seine gute Form nach dem spektakulären England-Wechsel bestätigt. Der 23-Jährige traf in der Premier League erstmals per Strafstoß. Im Trikot der A-Elf ist der U-21-Vizeeuropameister noch ohne Treffer.

Seinen gelungenen Einstand bei Newcastle United sieht er als etwas Besonderes an. »Ich glaube, so ein Start ist nicht selbstverständlich. Und das habe ich mir erarbeitet, das haben die Leute um mich herum mit mir erarbeitet«, sagte der gebürtige Bremer dem TV-Sender Sky.

Woltemade, der im Sommer für eine Ablösesumme von bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt war, erzielte bereits seinen dritten Treffer beim vierten Premier-League-Einsatz. Zudem hatte er während der vergangenen Woche sein erstes Champions-League-Tor für Newcastle gefeiert. Woltemade bekräftigte, dass er »sehr gut aufgenommen worden« sei.

Für seine Treffer erhielt der 23-Jährige schon einen eigenen Fan-Gesang. »Wenn man hier ein Tor schießt, dann kriegt man einen schönen Song. Und dadurch, dass ich jetzt schon drei Heimtore hatte, konnte ich das immer schön anhören. Und das ist dann immer noch mal so eine kleine Extramotivation«, sagte der fast zwei Meter große Angreifer.