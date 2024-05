Grillunfall führt zu Brand in Wohnhaus: Drei Verletzte

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug »Feuerwehr« zu lesen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Anzünden eines Grills in Aalen (Ostalbkreis) hat das Feuer auf ein Wohnhaus übergegriffen. Drei Menschen wurden in der Folge leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer habe sich am Samstag auf eine Hecke und den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet. Die Verletzten erlitten leichte Rauchvergiftungen, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt, laut Polizei war das Wohnhaus aber nach dem Brand zunächst unbewohnbar.