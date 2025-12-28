Greifvogel löst Bremsung auf A8 aus – Auffahrunfall folgt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Autobahn 8 in Schwaben hat der Bremsassistent eines Autos wegen eines Greifvogels eine abrupte Bremsung ausgelöst. Dass der Wagen einer 51-Jährigen bei Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) plötzlich abbremste, bemerkte ein 27 Jahre alter Autofahrer zu spät, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu einem Auffahrunfall.

Der Beifahrer der 51-Jährigen wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die linke Spur der A8 in Richtung Stuttgart war am Samstag für rund zwei Stunden gesperrt. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.