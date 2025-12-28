Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Greifvogel löst Bremsung auf A8 aus – Auffahrunfall folgt

Ein Greifvogel fliegt über die Autobahn und der Bremsassistent eines Autos greift ein. Die abrupte Bremsung bemerkt der nachfolgende Autofahrer zu spät. Es kommt zum Zusammenstoß.

Polizei sichert Unfallstelle
Eine Fahrbahn der A8 in Richtung Stuttgart musste zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Eine Fahrbahn der A8 in Richtung Stuttgart musste zeitweise gesperrt werden. (Symbolbild)
Foto: Stefan Puchner/DPA

Auf der Autobahn 8 in Schwaben hat der Bremsassistent eines Autos wegen eines Greifvogels eine abrupte Bremsung ausgelöst. Dass der Wagen einer 51-Jährigen bei Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) plötzlich abbremste, bemerkte ein 27 Jahre alter Autofahrer zu spät, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu einem Auffahrunfall.

Der Beifahrer der 51-Jährigen wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die linke Spur der A8 in Richtung Stuttgart war am Samstag für rund zwei Stunden gesperrt. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:251228-930-473481/1