Grau und nass im Südwesten – Sonne erst am Sonntag

In Baden-Württemberg bleibt es vorerst grau und trüb und auch am Wochenende kann ein Regenschirm nicht schaden. Am Donnerstag und Freitag ziehen viele Wolken über das Land, dazu gibt es immer wieder Schauer. Für Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vormittags einen weiter wolkenverhangenen Himmel und gebietsweise Regen. Die Chancen auf Sonne sind gering, auch wenn sich die Bewölkung gegen Samstagnachmittag etwas auflockert, sagen die Wetterexperten. Erst am Sonntag wird es wieder besser.

Hoffnung liegt auf Sonntag

Zunächst aber bleibt es herbstlich kühl. Die Temperaturen klettern am Donnerstag auf maximal 9 bis 13 Grad, nur in der Ortenau sind bis zu 15 Grad möglich. Am Freitag beträgt die Höchsttemperatur im Hochschwarzwald 10 Grad; am Samstag kann es immerhin bis zu 14 bis 17 Grad warm werden. Der Wind spielt kaum eine Rolle, er weht schwach aus nördlicher Richtung.

Für freundlicheres Wetter heißt es bis Sonntag warten. Nach teils zähem Nebel und Hochnebel setzt sich laut DWD die Sonne vielerorts durch. Regen ist kaum ein Thema. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, im Bergland um 13 Grad.