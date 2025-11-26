Grau, nass, frostig – Wetter im Südwesten bleibt ungemütlich

Grau und nass dürfte es laut DWD auch die nächsten Tage im Südwesten bleiben. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Draußen grau und kalt, drinnen umso gemütlicher: Wer sich auf die Vorweihnachtszeit einstimmen möchte, bekommt in den kommenden Tagen die passende Kulisse dafür. Denn laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es in Baden-Württemberg grau, gebietsweise rieselt auch der Schnee.

Laut DWD kann es am Mittwoch stark bewölkt bleiben, immer wieder soll es regnen oder bis in mittlere Lagen schneien. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf auf etwa 400 bis 600 Meter. Im Schwarzwald und auf der Alb dürfte es Neuschnee geben. Dort sind zwischen 5 und 10 Zentimeter möglich. Doch auch in Oberschwaben kann es am Morgen glatt werden.

Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen frostigen 0 Grad im Bergland und 5 Grad im Rheingraben. Die Nacht auf Donnerstag bringt bei 0 bis minus 5 Grad gebietsweise Glättegefahr – entweder durch überfrierende Nässe oder durch geringen Neuschnee. Das betreffe vor allem den Süden, so ein DWD-Experte.

Vor dem 1. Adventswochenende zeigt sich die Sonne

Auch am Donnerstag bleibt es vielerorts trüb, häufig mit Hochnebel. Erst am Nachmittag soll sich laut Vorhersage zunehmend die Sonne zeigen. Trotzdem bleibt es kühl: Im Rheintal werden maximal 5 Grad erreicht, im Bergland bleibt es bei etwa 0 Grad. Nachts kann es bei klarem Himmel erneut empfindlich kalt werden – bis zu minus 8 Grad sind im südöstlichen Oberschwaben möglich.

Am Freitag setzt sich der trockene Trend fort, vielerorts mit Sonne. Allerdings kann sich entlang von Donau, Rhein und Bodensee laut DWD auch Nebel am Vormittag halten. »Ein paar Sonnenstunden sind aber auch dort drin«, sagte der Meteorologe. Zum Wochenende hin droht von Westen her neuer Regen.