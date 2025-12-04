Grau bleibt’s – aber das Wochenende macht Hoffnung

Frühnebel bedeckt das Neckartal am Königstuhl. Am Donnerstag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst meist dicht bewölkt. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es bleibt grau in Baden-Württemberg, zumindest steigen die Temperaturen zum Wochenende etwas. Der Donnerstag ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) meist dicht bewölkt bei zwischen minus ein und acht Grad. Hochnebel gibt es südlich der Alb, in Oberschwaben und der Region Bodensee.

In der Nacht zum Freitag kommt laut der Vorhersage vor allem in der Südhälfte reichlich Regen und Frost dazu. »Oberhalb 500 oder 600 Metern soll es schneien. Der Schnee bleibt liegen«, sagte ein DWD-Sprecher. Außerdem sei vereinzelt mit Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe zu rechnen.

Der Freitag wird trockener mit Temperaturen von acht Grad im Rheingraben. Am Wochenende wird es laut dem DWD-Sprecher noch etwas angenehmer - bis zu zwölf Grad sind möglich.