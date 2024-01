Aktuell Land

Grünes Licht: Übernahme von Go-Ahead-Regionalbahn durch ÖBB

Die österreichische Bundesbahn ÖBB darf die in Bayern und Baden-Württemberg aktive Tochtergesellschaft des britischen Bahnkonzerns Go-Ahead übernehmen. Die EU-Kommission teilte am Donnerstag mit, das das Vorhaben gebe keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Die Übernahmepläne waren vergangenes Jahr bekanntgegeben worden. ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä sagte: »Wir sehen in Süddeutschland gutes Potenzial, im Personenverkehr noch stärker zu wachsen.« Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.