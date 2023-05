Aktuell Land

Grünen-Landesvorsitzende will Oberbürgermeisterin werden

Die Grünen in Ulm wollen ihre baden-württembergische Landesvorsitzende Lena Schwelling als Kandidatin für die Oberbürgermeister-Wahl ins Rennen schicken. Die Findungskommission des Grünen-Kreisverbands in Ulm schlage die 31-Jährige einstimmig vor, teilte die Partei am Freitag mit. Die Ulmer Stadträtin habe mit ihrem langjährigen politischen Engagement und ihrer Erfahrung überzeugt. In einer Nominierungsversammlung am 25. Mai soll Schwelling dann auch offiziell zur OB-Kandidatin gekürt werden. Die Bürger in Ulm wählen im Dezember ein neues Stadtoberhaupt.