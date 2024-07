Grünen-Fraktionschefin bedauert Sekmen-Wechsel zur Union

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann hat sich zurückhaltend zum Wechsel der bisherigen Grünen-Bundestagsabgeordneten Melis Sekmen zur CDU/CSU-Fraktion geäußert. Sie bedaure dies sehr, sagte Haßelmann vor einer Fraktionssitzung der Grünen in Berlin. Sie sagte weiter: »Reisende kann man nicht aufhalten.« Mit Blick zum Beispiel auf die Haushaltsverhandlungen meinte Haßelmann, sie glaube, dass es in dieser Woche »wichtigere Themen« gebe.

Haßelmann wollte sich nicht zu den Gründen Sekmens äußern und auch nicht dazu, dass der Grünen-Kreisverband Mannheim die bisherige Grünen-Abgeordnete Sekmem zum Verzicht auf ihr Mandat auffordert. Diese Debatte werde im Kreisverband Mannheim oder auch im Landesverband Baden-Württemberg geführt werden. Haßelmann sagte, sie sei persönlich in tiefer Verbundenheit zu ihrem Landesverband in Nordrhein-Westfalen, was ihr Mandat angehe.