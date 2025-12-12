Grüne rüsten sich für die heiße Phase des Wahlkampfs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf die heiße Phase des Landtagswahlkampfs in Baden-Württemberg stimmen sich die Grünen von Regierungschef Winfried Kretschmann ab Freitag (17.00 Uhr) bei einem Parteitag ein. Die Grünen-Delegierten treffen sich dazu in Ludwigsburg, sie wollen das Programm für die Wahl am 8. März 2026 beraten und beschließen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Vorstandwahlen.

Am Freitagabend ist eine Rede von Ministerpräsident Kretschmann geplant, der nach drei Amtsperioden bei der Wahl nicht mehr antritt. Grünen-Spitzenkandidat ist diesmal der frühere Bundesminister Cem Özdemir. Die Grünen führen seit 2011 die Landesregierung an und regieren seit 2016 mit der CDU in Baden-Württemberg. Sprechen soll am Freitagabend zudem der Konzernbetriebsratschef von Daimler Truck, Michael Brecht.

Später am Abend steht die Wahl der Landeschefs an. Die bisherige Doppelspitze aus Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller kandidiert erneut, Gegenkandidaten sind bislang nicht bekannt. Das Duo führt die Regierungspartei in Baden-Württemberg seit 2021. Bei der letzten Vorstandswahl im Oktober 2023 bekam Schwelling 74,4 Prozent der Stimmen, für Haggenmüller stimmten 95 Prozent.

Am Samstag und Sonntag wollen die Delegierten dann das Wahlprogramm beraten und verabschieden. Zu den fünf Kapiteln gibt es Hunderte Änderungsanträge. Geplant sind zudem Reden von Spitzenkandidat Özdemir und Grünen-Bundeschefin Franziska Brantner.

Akkreditierung

Tagesordnung