In Rosengarten gibt es einen größeren Polizeieinsatz.(Symbolfoto)

Die Polizei ist in Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Seit dem frühen Vormittag gebe es eine »statische Einsatzlage« an oder in einem Wohnhaus im Ortsteil Sanzenbach. »Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung«, teilte die Polizei mit. Der Bereich sei großräumig abgesperrt.

Der kleine Ortsteil Sanzenbach ist mit etwas mehr als 240 Einwohnern die zweitkleinste Ortschaft der Kommune.