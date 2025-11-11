Größere Polizeieinsätze an zwei Schulen im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dutzende Einsatzkräfte sind wegen zwei einzelnen Alarmen an zwei Schulen in den Landkreisen Esslingen und Rastatt im Einsatz.

In einer Schule in Kirchheim unter Teck sei ein Amokalarm ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gaben zunächst vorsichtig Entwarnung: Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen Fehlalarm. Ein Alarmknopf sei eingedrückt worden. Das Gebäude wird von den Beamten evakuiert und sollte anschließend durchsucht werden. Die Schüler und Schülerinnen wurden zu einer Sammelstelle gebracht und anschließend von ihren Eltern abgeholt. Ein Kriseninterventionsteam ist an der Schule.

Etwa eine Stunde später wurde die Polizei im mehr als hundert Kilometer entfernten Gaggenau wegen eines Amokalarms gerufen. Um was es sich genau handelt, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Mehrere Streifenwagen seien vor Ort, bislang lägen »keine Erkenntnisse auf ein Schadensereignis« vor, so die Polizei. Der Bereich rund um die Schule wurde abgeriegelt, das Gebäude werde gesichert. Für die Eltern und Kinder wird eine Sammelstelle eingerichtet.