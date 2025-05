Gondelabsturz: Todesopfer sind zwei Polen und ein Deutscher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle im baden-württembergischen Horb am Neckar sind zwei polnische und ein deutscher Bauarbeiter ums Leben gekommen. Das sagte Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Der Minister hatte zuvor den Unglücksort zusammen mit Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder (CDU) und Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) besucht. Sie legten in unmittelbarer Nähe Blumen nieder.

Die Arbeit für Menschen auf solchen Baustellen sei immer noch sehr gefährlich, sagte Hermann. »Deswegen ist der Arbeitsschutz, das ist Sicherheit, ganz wichtig.« Unfälle dieser Art gebe es in Baden-Württemberg nicht häufig. Dass es nun gleich drei Menschen getroffen habe, sei sehr drastisch.

Die drei Bauarbeiter waren am Dienstag zusammen mit der Transportgondel in die Tiefe gestürzt. Zuvor war nach Angaben der Ermittler ein Stahlseil gerissen, an dem die Gondel befestigt war. Die Männer waren sofort tot.