Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Gleitschirmpilotin stürzt im Ostalbkreis ab und verletzt sich schwer

Per Winde wird in Unterschneidheim eine Frau mit ihrem Gleitschirm nach oben gezogen. Doch dann kommt eine Böe auf.

Gleitschirm hinter herbstlichen Bäumen
Bei Unterschneidheim ist eine Gleitschirmpilotin abgestürzt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA
Bei Unterschneidheim ist eine Gleitschirmpilotin abgestürzt. (Symbolbild)
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Ein Gleitschirmpilotin ist bei Unterschneidheim (Ostalbkreis) abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge fiel die 46-Jährige aus etwa 25 Metern Höhe zu Boden. Von einem Fremdverschulden geht die Polizei nicht aus, wie ein Sprecher sagte. Die Pilotin war am Sonntag mit einer Winde in die Höhe gezogen worden und wohl durch eine Windböe ins Trudeln geraten. Obwohl sie noch versuchte, dagegen zu steuern, konnte sie den Absturz nicht mehr verhindern.

© dpa-infocom, dpa:250929-930-98967/1