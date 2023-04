Aktuell Land

Gleitschirmflieger im Schwarzwald abgestürzt

Ein Gleitschirmflieger ist an einem Berg nahe Loffenau (Kreis Rastatt) abgestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, stürzte der 35-Jährige nach einem missglückten Start am Sonntagmittag zwischen sechs und acht Meter in die Tiefe.