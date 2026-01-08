Glatze nach der Wahl? FDP-Politikerin verwettet ihre Haare

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sollte die FDP bei der Wahl in Baden-Württemberg im März aus dem Landtag fliegen, dann wird die neue FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner die Wahlniederlage am eigenen Leib spüren. Genauer am Kopf. In der »Schwäbischen Zeitung« ist die Politikerin nämlich eine haarige Wette eingegangen: »Ich rasiere mir eine Glatze, wenn wir den Einzug in den Landtag verpassen. Alles weg. Radikal«, sagte die Politikerin der Zeitung.

Sie liebe ihre Haare, sagte Büttner. Und sie ist sich sicher, dass sie ihre Locken auch nach der Landtagswahl im Südwesten behalten darf. »Aber Sie werden mich niemals mit Glatze erleben. Weil wir sicher in den Landtag einziehen.« Die FDP habe in den vergangenen Jahren von Wahlprognose bis Wahlergebnis immer zugelegt. »Sie erleben mich am Wahlabend strahlend und mit voller Haarpracht«, lautet die Prognose von Büttner.

Schaut man auf die jüngsten Umfragen, ist es aber bei weitem nicht sicher, dass Büttner nicht zum Rasierer greifen muss. Bei den letzten Umfragen im Südwesten aus dem Oktober lagen die Liberalen zwischen fünf und sieben Prozent. Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke spricht deswegen auch von der »Mutter aller Wahlen« – also einer Abstimmung, die über die Zukunft seiner Partei entscheide. »Wenn die FDP das in diesem Land nicht schafft, wird keiner glauben, dass sie irgendwo noch die fünf Prozent überspringen kann«, so der 64-Jährige, der sein politisches Schicksal mit dem Wahlausgang verbindet.