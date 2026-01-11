Glatteis: Warnung für weite Teile Baden-Württembergs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Baden-Württembergs die zweithöchste Warnstufe vor Glatteis ausgegeben. Vom frühen Montagmorgen bis zum späten Nachmittag besteht hohe Glättegefahr, wie der DWD mitteilte. Es ziehe von Westen her Niederschlag ins Land. Dieser gehe von Schnee in Regen über, der auf den kalten Böden gefriert. Deshalb ist laut DWD mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben. Der DWD empfiehlt Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden.