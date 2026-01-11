Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Glatteis: Warnung für weite Teile Baden-Württembergs

Eisiger Regen trifft Baden-Württemberg: Die Straßen und Gehwege werden glatt. Der Deutsche Wetterdienst rät möglichst im Warmen zu bleiben.

Winterwetter in Baden-Württemberg
Der Deutsche Wetterdienst rät Fahrten, wenn möglich, zu vermeiden. Foto: Marius Bulling/DPA
Foto: Marius Bulling/DPA

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Baden-Württembergs die zweithöchste Warnstufe vor Glatteis ausgegeben. Vom frühen Montagmorgen bis zum späten Nachmittag besteht hohe Glättegefahr, wie der DWD mitteilte. Es ziehe von Westen her Niederschlag ins Land. Dieser gehe von Schnee in Regen über, der auf den kalten Böden gefriert. Deshalb ist laut DWD mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben. Der DWD empfiehlt Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden.

