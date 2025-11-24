Glatte Straße: Mann stirbt bei Zusammenstoß auf der Autobahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Autobahn 81 bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) ist ein Mann durch einen Unfall auf glatter Straße ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben geriet der 68-Jährige am frühen Morgen auf winterglatter und nasser Straße mit seinem Auto ins Schleudern und stieß mit der Fahrerseite in das Heck eines vor ihm fahrenden Wagens. Dieser geriet ebenfalls ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde schwer verletzt.