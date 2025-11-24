Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Glatte Straße: Mann stirbt bei Zusammenstoß auf der Autobahn

Winterglätte, nasse Straßen und ein tödlicher Crash bei Geisingen: In Baden-Württemberg kommt ein Autofahrer durch einen Glätte-Unfall ums Leben. Was die Ermittler über die Unfallursache berichten.

Polizei-Blaulicht
Bei einem Unfall auf glatter Fahrbahn bei Geisingen ist eine Person gestorben. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Bei einem Unfall auf glatter Fahrbahn bei Geisingen ist eine Person gestorben. (Symbolbild)
Foto: Stefan Puchner/DPA

Auf der Autobahn 81 bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) ist ein Mann durch einen Unfall auf glatter Straße ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben geriet der 68-Jährige am frühen Morgen auf winterglatter und nasser Straße mit seinem Auto ins Schleudern und stieß mit der Fahrerseite in das Heck eines vor ihm fahrenden Wagens. Dieser geriet ebenfalls ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde schwer verletzt.

© dpa-infocom, dpa:251124-930-332449/2