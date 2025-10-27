Gladbacher Hoffnung: Wende im Pokal schaffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach 15 Spielen ohne Sieg will Eugen Polanski im DFB-Pokal endlich die Wende für Borussia Mönchengladbach herbeiführen. »Es ist jetzt endlich Zeit, den nächsten Step zu machen. Es gibt keine Überlegung, den KSC zu unterschätzen, aber wir wollen dieses Spiel gewinnen und wir werden es machen«, sagte Borussias Chefcoach vor dem Zweitrundenspiel gegen den Karlsruher SC am Dienstag (20.45 Uhr/Sky).

Auch der neue Gladbacher Sportchef Rouven Schröder weiß um die Wichtigkeit der Partie, nachdem Polanski in bislang fünf Partien noch keinen Sieg eingefahren hat und am Samstag mit seinem Team beim 0:3 gegen den FC Bayern chancenlos war. »Das ist morgen ein eminent wichtiges Spiel. Wichtig ist auch, dass wir eine gewisse Lockerheit haben und das Selbstbewusstsein, das Spiel zu gewinnen«, sagte Schröder.

Treffen mit altem Bekannten

Dabei werden die Gladbacher auf einen alten Bekannten treffen. Denn beim KSC spielt der ausgeliehene Shio Fukuda, der für Borussia schon elf Bundesligaspiele absolviert hat, für Karlsruhe aber erst vier Einsätze verbuchen konnte. »Wir hätten uns für ihn bislang mehr Spielminuten gewünscht«, sagte Polanski, der den Japaner aus Borussias U23 kennt. »Es könnte passieren, dass er morgen aufläuft. Es gibt keine Klausel, dass er nicht spielen darf.«

Personell ändert sich für die Gladbacher, die zum vierten Mal im Pokal auf Karlsruhe treffen, kaum etwas. Fabio Chiarodia fällt weiter aus und Jens Castrop kann nach seiner Roten Karte gegen die Bayern im Pokal eingesetzt werden.