Gladbach ohne Diks gegen Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss gegen den VfB Stuttgart auf Abwehrspieler Kevin Diks verzichten. Der indonesische Nationalspieler konnte nach seinem Zusammenprall mit Luka Vuskovic am vergangenen Wochenende beim Hamburger SV in dieser Woche bislang noch nicht trainieren. Für den gebürtigen Niederländer dürfte Winterzugang Kota Takai in die Startelf rücken.

Der erst in dieser Woche von Bayer Leverkusen ausgeliehene Angreifer Alejo Sarco wird laut Trainer Eugen Polanski sogleich eine Option für Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) sein. »Er ist so fit, er ist so gut, dass er auch im Kader ist«, sagte Polanski über den 20 Jahre alten Argentinier.