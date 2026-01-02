Glückspilz räumt bei Silvester-Lotto Millionengewinn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Glückspilz aus dem Kreis Rastatt hat an Silvester mit sechs Richtigen im Lotto 6aus49 mehr als 1,4 Millionen Euro gewonnen. Bei der Ziehung am 31. Dezember landete der Tipper oder die Tipperin mit den Zahlen 3, 5, 7, 28, 36 und 41 exakt richtig, sagte eine Sprecherin der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. Nur die Superzahl 5 fehlte zum vollen Jackpot.

Dennoch sichert der Gewinn in Klasse 2 genau 1.441.000,10 Euro zu, komplett steuerfrei. Wer sich den Riesengewinn sicherte, ist noch unklar. Der Spielschein wurde ohne Kundenkarte in einer Annahmestelle im Nordosten des Landkreises abgegeben.

Auch bei Silvester-Sonderziehung gab es Millionen

Auch im Lottospiel »Silvester-Millionen« gab es mehrere Millionengewinne im Südwesten. Zufällig landeten laut Sprecherin auch hier zwei Millionengewinne im Kreis Rastatt. Bei der Jahresendlotterie wurden drei Millionen Lose für jeweils zehn Euro mit je einer einmaligen Nummer aus dem Zahlenbereich 0000001 bis 3000000 verkauft.