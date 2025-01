Glätte: Hunderte Unfälle im Land, Verspätungen am Flughafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf glatten Straßen sind am Morgen zahlreiche Menschen in Baden-Württemberg verunglückt. Bislang gab es mehr als 650 Glätteunfälle im Land. Das teilten die Polizeipräsidien mit. Nach ersten Erkenntnissen blieb es in vielen Fällen bei Sachschäden - es wurden aber auch Menschen verletzt. Wie viele und wie schwer, war zunächst nicht bekannt.

Alleine im Landkreis Ludwigsburg gab es bislang mehr als 200 Glätteunfälle. Im Ostalbkreis, im Rems-Murr-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall zählte die Polizei über 120 Unfälle. »Das sind Bedingungen, die verzeihen einem einfach weniger«, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen. Wer nicht müsse, solle sein Fahrzeug zunächst stehen lasse.

Die Straßen seien spiegelglatt, hieß es von der Polizei Heilbronn. Dort in der Region gab es bis zum Mittwochmorgen mehr als 100 Unfälle. Ähnlich viele Unfälle registrierte die Polizei Reutlingen. In Stuttgart zählten die Beamten bislang mindestens 75 und in der Region Ulm ungefähr 70 Glätteunfälle, die meisten davon im Landkreis Göppingen.

Um weitere Unfälle zu vermeiden, rief die Polizei zu besonderer Vorsicht auf. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten demnach untere anderem langsamer und vorausschauend fahren sowie nicht abrupt bremsen und beschleunigen.

Probleme für Flugreisende

Der gefrierende Regen hat auch den Betrieb des Stuttgarter Flughafens stark beeinträchtigt. Nach Angaben einer Sprecherin gibt es große Verspätungen bei den Starts. Während der Winterdienst auf der Landebahn im Einsatz gewesen sei, habe kein Flugzeug landen oder starten können.

Zwei Maschinen, die in der Landeshauptstadt landen wollten, seien auf andere Flughäfen ausgewichen. Eine landete in Nürnberg, die andere am Baden-Airport bei Karlsruhe. Inzwischen ist der Flugbetrieb demzufolge wieder angelaufen.

Entspannung im Tagesverlauf

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kann es im Südwesten und anderen Regionen Deutschlands zu Glatteis kommen. Grund dafür ist eine Warmfront, die Regen und Sprühregen mit sich bringt. Fällt dieser auf kalte Böden, kann er gefrieren und eine Glatteisschicht bilden.

Fußgänger sowie Auto- und Fahrradfahrer sollten demnach achtsam sein und nicht notwendige Aufenthalte im Freien gegebenenfalls vermieden werden. Es könne zu Straßensperrungen und erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Im Tagesverlauf rechnete der Wetterdienst zuletzt mit einer Entspannung. (dpa)