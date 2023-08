Aktuell Land

Gewitter mit Starkregen über Baden-Württemberg

Mit weiteren Gewittern und Starkregen müssen die Menschen in Baden-Württemberg rechnen. Gegen Donnerstagabend solle das Unwetter losgehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. »Der Schwerpunkt wird Stand jetzt die Nordhälfte des Landes«, sagte ein Meteorologe des DWD am Mittwochmittag. Neben dem Starkregen soll auch Hagel dazukommen. »Der Höhepunkt des Unwetters liegt in der ersten Nachthälfte«, so der Meteorologe weiter.