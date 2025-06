Gewitter auch zum Wochenstart - und in den nächsten Tagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Montag kann es krachen in Baden-Württemberg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis zum Abend mit Gewittern und Starkregen, lokal auch Unwettern. Wo genau? Ist unsicher: »Es kann sein, dass es eine Ortschaft trifft und die daneben bleibt verschont«, sagte ein DWD-Meteorologe. Wahrscheinlich bilden sich von Mittag an aber schwerpunktmäßig im mittleren Baden-Württemberg und im Raum Stuttgart Gewitter, die dann ostwärts und Richtung Schwäbische Alb, gegen Abend dann an die südliche Donau und ins Allgäu abziehen.

Dabei kann es Starkregen mit mehr als 20 Litern Niederschlag pro Stunde geben. Auch Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu zwei Zentimeter können den Experten zufolge fallen und es kann zu stürmischen Böen mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern kommen.

Im Norden Baden-Württembergs treten die Gewitter am Montag wohl nicht ganz so häufig auf - ausgeschlossen seien sie aber auch dort nicht, so der Meteorologe.

Am Dienstag geht es wohl ähnlich weiter: Der Vormittag bleibt trocken, am Mittag bilden sich neue Gewitter, die nach Bayern weiterziehen. Aber das war noch nicht alles. Der vorläufige Gewitterhöhepunkt im Südwesten ist am Mittwoch: »Dann sind schauerartige und teils heftige Gewitter zu erwarten«, sagte der Meteorologe.

Die Höchstwerte liegen am Montag laut DWD bei 17 Grad Celsius im Bergland und 24 Grad in der Kurpfalz. Auch in den kommenden Tagen schwanken die Höchsttemperaturen zwischen 17 und 25 Grad. Es bleibt vorwiegend bewölkt. Am Feldberg kündigt der DWD stürmische Böen an.