Gewehr in Transporter bei Zollkontrolle entdeckt

Gegen den Mann wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (Symbolbild)

In einem Transporter haben Zöllner auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ein verstecktes Gewehr mit mehr als 100 Schuss entdeckt. Der 48-jährige Fahrer habe zuvor gesagt, er habe keine verbotenen Gegenstände dabei, teilte die Polizei mit. Weil er aber seine Fahrt aus Frankreich nach Rumänien nicht schlüssig erklären konnte, kontrollierten die Beamten demnach das Fahrzeug.

In einem der vielen Reifenstapel auf der Ladefläche fanden die Zöllner den Angaben nach dann das ungeladene Gewehr mit Zielfernrohr und 108 Schuss. Die Waffe wurde sichergestellt. Gegen den 48-Jährigen werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.