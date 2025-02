Getötete Frau: Polizei richtet Sonderkommission ein

Die Polizei richtet zum Tötungsdelikt in Offenburg eine Sonderkommission ein. (Symbolbild)

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Offenburg ermittelt die Polizei in einer Sonderkommission mit über 60 Beamten. Bisher seien zu dem vermuteten Tötungsdelikt mehrere Hinweise eingegangen, teilte die Polizei mit. »Diese Spuren werden konsequent verfolgt, es wird jedoch nach wie vor in alle Richtungen ermittelt«, berichteten die Ordnungshüter.

Eine Zeugin hatte die schwer verletzte Frau am Dienstagabend im Offenburger Bahnhofsviertel entdeckt und die Polizei alarmiert. Trotz Erster Hilfe sei die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen, hatte die Polizei mitgeteilt.

Auch in der Nacht liefen Fahndung und Ermittlungen weiter. Es werden Zeugen gesucht, wie die Polizei berichtete. Nähere Angaben zu der getöteten Frau gab es zunächst nicht. Auch die Hintergründe des Vorfalls blieben unklar.