Gesuchter Verbrecher nach Fahrscheinkontrolle in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Polizei durch eine Fahrscheinkontrolle am Mannheimer Hauptbahnhof ins Netz gegangen. Der 40-Jährige sei zuvor ohne gültiges Ticket mit einem Regionalzug nach Mannheim gefahren, teilte die Bundespolizei mit. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur wegen des Haftbefehls gesucht wurde: Er hielt sich illegal in Deutschland auf.

Der 40-Jährige wurde verhaftet und kam in ein Gefängnis, wie es weiter hieß. Seine Haftstrafe wegen Hausfriedensbruch hätte er durch eine Zahlung von 40 Euro verhindern können. Gegen den Mann wird nun wegen Leistungserschleichung und unerlaubter Einreise ermittelt.