Geschrei aus Wohnung - Polizei im Großeinsatz in Bruchsal

Geschrei aus einer Wohnung hat zu einem Großeinsatz der Polizei in Bruchsal geführt. In der Wohnung hielt sich ein »offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher« Mann auf, wie die Karlsruher Polizei mitteilte. Zeugen hatten Schreie gehört und die Polizei informiert. »Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände oder Waffen besitzt, drangen Spezialeinsatzkräfte gegen 18:15 Uhr in die Wohnung ein und nahmen den Störer fest.«

Bahnhofsvorplatz teilweise gesperrt

Die Einsatzkräfte hatten das Gebiet weiträumig gesperrt. Die Wohnung liegt in Bahnhofsnähe, betroffen waren daher auch Teile des Bahnhofsvorplatzes von Bruchsal. Der Zugverkehr sei einem Bahnsprecher zufolge aber nicht beeinträchtigt worden, der Zugang zu den Gleisen sei weiter möglich gewesen.