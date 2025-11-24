Geschrei aus Wohnung - Polizei findet Toten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Schreien aus einer Wohnung in Bruchsal hat die Polizei dort einen Toten gefunden. Zudem wurde ein 49-Jähriger in den Räumen festgenommen. Die Hintergründe sind völlig unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen des Geschreis hatte es einen Großeinsatz gegeben.

Nachdem Zeugen die Polizei informiert hatten, hieß es, dass sich in der Wohnung ein »offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher« Mann aufhalte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände oder Waffen besitzt, drangen Spezialeinsatzkräfte gegen 18:15 Uhr in die Wohnung ein und nahmen den Störer fest, so die Polizei. Der Mann sei dabei leicht verletzt worden.

Viele Fragen offen

Wenig später teilten Polizei und Staatsanwaltschaft dann mit, dass die Polizisten im Zuge der Durchsuchung der Wohnung dort einen leblosen Mann gefunden hätten. »Die Hintergründe der Todesursache sind derzeit noch nicht bekannt«, so die Ermittler. Ob einer oder beide Männer in der Wohnung lebten, war zunächst unklar. Ebenso, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt und ob Waffen gefunden wurden.

Bahnhofsvorplatz teilweise gesperrt

Die Einsatzkräfte hatten das Gebiet weiträumig gesperrt. Die Wohnung liegt in Bahnhofsnähe, betroffen waren daher auch Teile des Bahnhofsvorplatzes von Bruchsal. Der Zugverkehr sei einem Bahnsprecher zufolge aber nicht beeinträchtigt worden, der Zugang zu den Gleisen sei weiter möglich gewesen.