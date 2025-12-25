Geschenke für Trucker – Weihnachten auf dem Rastplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Viele Lastwagenfahrer sind auch in diesem Jahr über Weihnachten auf Parkplätzen gestrandet und konnten zum Fest nicht bei ihren Familien sein. Ein bisschen Weihnachtsfreude gab es aber trotzdem - ehrenamtliche Helfer des Verbands des Verkehrsgewerbes und der Kraftfahrerkreis verteilten Geschenke an Trucker auf mehreren Parkplätzen entlang der Autobahn 5. Die geplante Route: Hartheim am Rhein (Breisgau-Hochschwarzwald) bis Herbolzheim (Kreis Emmendingen). Ein paar warme Worte und dankbares Lächeln gab es auch.

Weihnachten auf dem Parkplatz - trotzdem dürfen sich Trucker freuen

Der Kraftfahrerkreis und der Verband hatten am 1. Weihnachtstag 250 in festliche, rote Tüten verpackte Geschenke mit im Gepäck. So ging es von Rastplatz zu Rastplatz. Lastwagenfahrer sitzen wegen des gesetzlichen Fahrverbots auf Raststätten fest - manche noch bis zum Montag, wie ein Sprecher von der Fachvereinigung Güterkraftverkehr Verband des Verkehrsgewerbes Baden sagte. Auf das Fahrverbot folge das Wochenende, so dass einige auf ihre nächsten Routen warteten.