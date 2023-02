Gerlinde Kretschmann schätzt Austausch bei Vesperkirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gerlinde Kretschmann hat wieder mitangepackt: Bereits seit Jahren unterstützt die Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) die Vesperkirchen der Diakonie in Württemberg, inzwischen ist sie dort auch Schirmherrin. Am Donnerstag half sie bei der Aktion in der Stadtkirche Göppingen und suchte das Gespräch mit den Gästen. Gute 200 warme Mahlzeiten gingen dort über die Theke, erzählte die Sprecherin des Diakonischen Werks, Claudia Mann. Kretschmann schätze an der Vesperkirche, dass sich dort Menschen träfen, die sich sonst nicht begegneten, und man im Kleinen etwas anpacke.