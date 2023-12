Gericht verhandelt über Sicherheit von Atommülllager

Auf dem Gelände des früheren Kernkraftwerks steht eine Halle, in der Atommüll gelagert ist.

Sie begründen dies unter anderem damit, dass das Brennelemente-Lager nicht ausreichend gegen den Absturz eines großen Passagierflugzeugs wie den Airbus A380 geschützt sei. Wann der VGH in dem Verfahren eine Entscheidung verkündet, war zunächst unklar.

Die Kläger hoffen wegen eines zehn Jahre alten Urteils aus Norddeutschland auf einen Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hatte im Juni 2013 die Zulassung des Zwischenlagers in Brunsbüttel kassiert, das Bundesverwaltungsgericht bestätigte später die Entscheidung. Beim Zwischenlager Brunsbüttel waren die Richter davon ausgegangen, dass es nicht hinreichend gegen terroristische Angriffe wie den Absturz eines Airbus A380 oder einen Angriff mit panzerbrechenden Waffen geprüft worden sei.

Anfang der 2000er Jahre waren die Zwischenlager an den Standorten der deutschen Kernkraftwerke geplant und gebaut worden. Idee war, dass an den dezentralen Standorten der Atommüll verwahrt wird, bis es in der Bundesrepublik ein Endlager gibt.

Das Zwischenlager in Gundremmingen (Landkreis Günzburg) ist aktuell bis zum Jahr 2046 für die Lagerung von Castor-Behältern, die die Brennelemente enthalten, genehmigt. Gundremmingen war mit insgesamt drei Atommeilern eines der größten Kernkraftwerke Deutschlands.

