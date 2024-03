Gericht prüft Verurteilung wegen versuchten Mordes

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Prozess gegen eine Frau, die im vergangenen Herbst ihr Neugeborenes nachts in einem Glascontainer ausgesetzt hat, prüft das Gericht, ob die vorgeworfene Tat auch als versuchter Mord aus niedrigen Beweggründen gewertet werden kann. Diesen rechtlichen Hinweis gab der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter am Dienstag vor dem Landgericht Ulm. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau versuchten Totschlag in Tateinheit mit Aussetzung vor. Die Verteidigerin der 38 Jahre alten Angeklagten beantragte danach, die Öffentlichkeit für die Dauer der Aussage der Frau vor Gericht auszuschließen. Diesem Antrag gab das Gericht statt. Tresenreiter sagte, es bestehe wegen der sehr persönlichen und intimen Umstände der Tat kein Interesse der Öffentlichkeit. Dies gelte auch für die Schlussvorträge.