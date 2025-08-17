Gericht entscheidet über Auslieferung von Rust-Verdächtigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Festnahme des Verdächtigen im Fall des mutmaßlichen Missbrauchs eines kleinen Mädchens aus dem Erlebnisbad Rulantica in Südbaden entscheidet ein Gericht in Rumänien über die Auslieferung nach Deutschland. Der 31-jährige Rumäne sei am Freitag im Dorf Tileagd im Nordwesten Rumäniens gefasst worden und befinde sich nun nach einem Gerichtsbeschluss in der Stadt Oradea für bis zu 30 Tage in Haft, teilte das Polizeipräsidium Bukarest auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Durch den internationalen Haftbefehl gilt die Übergabe des Mannes nach Deutschland bereits als beantragt. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, ein sechsjähriges Mädchen am Samstag vergangener Woche aus dem Bad des Europaparks in Rust heraus in einen Wald gelockt und sexuell missbraucht zu haben. Das hilflose Mädchen war fünf Kilometer entfernt vom Schwimmbad gefunden worden.