Delegierte gehen vor dem Parteilogo bei dem AfD-Bundesparteitag in der Magdeburger Messe.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Marktplatz in Mannheim darf die AfD einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe zufolge am Tatort demonstrieren. Das geht aus dem Gerichtsbeschluss vom Donnerstag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Demonstration ist für 18.00 Uhr am Freitag geplant.