Gerd Nefzer gewinnt dritten Oscar - kommt auf den Kachelofen

Der Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer hat seinen dritten Oscar gewonnen. Der 59-Jährige wurde mit Paul Lambert, Stephen James und Rhys Salcombe für die visuellen Effekte in »Dune: Part Two« (Regie: Denis Villeneuve) ausgezeichnet. Nefzer rief im Dolby Theatre auf Deutsch: »Dankeschön. Das ist großartig.«

Nefzer, der aus Schwäbisch Hall stammt, gewann erstmals 2018 mit drei Kollegen für die visuellen Effekte in »Blade Runner 2049« den Oscar. 2022 folgte der zweite Oscar gemeinsam mit drei Kollegen für den ersten Teil von »Dune«.

Backstage jubelte Nefzer vor der Weltpresse: »Ich bin so happy, als Deutscher einen Oscar gewonnen zu haben, mittlerweile den Dritten, das ist einfach unbeschreiblich großartig.«

Oscars lieber nicht auf der Toilette aufbewahren

Und wo kommt der Oscar zu Hause hin? »Mit den anderen beiden dann später mal auf den Kachelofen«, sagt der Schwabe. Seine ersten beiden Goldjungen bewahre er derzeit noch im Tresor auf, hatte Nefzer vor der Oscar-Gala gesagt. Er habe auch gehört, dass einige ihre Trophäe auf der Toilette aufbewahrten. Das würde er lieber nicht tun, fügte er Backstage augenzwinkernd hinzu.

»Dune: Part Two« gewann in zwei Kategorien. Das bildgewaltige Science-Fiction-Epos mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet spielt auf dem Wüstenplaneten Arrakis, wo gute und böse Mächte um die wertvolle Substanz Spice kämpfen.

Gedreht wurde in der Wüste in Jordanien, in Abu Dhabi und in Studios in Budapest. Nefzer und seine Crew waren für Spezialeffekte zuständig, nicht am Computer, sondern real am Drehort mit kniffliger Handarbeit erstellt.

Nefzer ist nicht der erste Deutsche mit drei Oscars oder mehr. Der deutsch-amerikanische Komponist André Previn (1929-2019), der in Berlin geboren wurde, gewann sogar viermal.

Der in Bremen geborene Set-Designer Hans Dreier (1885-1966) wurde dreimal ausgezeichnet. Der 1902 im damaligen Deutschen Kaiserreich geborene Regisseur William Wyler gewann ebenfalls drei Oscars.