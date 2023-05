Aktuell Land

Gentges will auch Abschiebungen nach Afghanistan

Die baden-württembergische Migrationsministerin Marion Gentges fordert am Tag des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern auch lockerere Rückführungsregeln. »Für schwere Straftäter und Gefährder dürfen auch Überstellungen in Herkunftsländer wie Afghanistan nicht per se ausgeschlossen sein«, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch bei einer Landtagsdebatte in Stuttgart.