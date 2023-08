Aktuell Land

Gentges warnt vor weiterem Protest wegen Flüchtlingen

Angesichts von Protesten und teils aufgeheizter Stimmung in den Kommunen hat Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges vom Bund erneut schnelle Entscheidungen in der Flüchtlingspolitik gefordert. »Das Gebot der Stunde ist ein rasches und entschlossenes politisches Handeln ohne ideologische Scheuklappen - sonst wird uns die aktuelle Entwicklung am Ende gesamtgesellschaftlich auf die Füße fallen«, schreibt die für die Flüchtlingspolitik zuständige CDU-Politikerin in einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). »Wir laufen Gefahr, die Menschen in unserem Land zu verlieren und riskieren unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt«, warnte Gentges weiter.