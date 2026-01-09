Geldwäscher von Love-Scammern in Rom festgenommen

Der Mann soll sein Konto für kriminelle Love Scammer zur Verfügung gestellt haben (Symbolbild)

Ein 32-Jähriger, der Geldwäsche im Zusammenhang mit sogenannten Love-Scams betrieben haben soll, ist in Rom festgenommen und an die Kriminalpolizei Stuttgart übergeben worden. Der Mann soll Kriminellen sein Bankkonto für ihre Finanzaktivitäten zur Verfügung gestellt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Es handelt sich in dem Fall um einen Schaden von 84.000 Euro, die bundesweit durch Liebesbetrügereien erbeutet wurden. Am Donnerstag erfolgte die Übergabe in Rom. Nun soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden.

Beim sogenannten Love- oder Romance-Scamming gaukeln Betrüger ihren Opfern über Fake-Profile auf Online-Partnerbörsen Liebe vor, um ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen.