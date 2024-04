Bitte aktivieren Sie Javascript

In Heitersheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, gab es zunächst keine Hinweise auf die Täter. Ebenso sei nicht bekannt, wie sie den Automaten sprengten und ob sie mit Beute entkamen. Am Gebäude - eine Geschäftsstelle einer Bank - entstand erheblicher Schaden, wie es weiter hieß. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauerten an.