Gehaltsstreit: Stadt bietet Ex-Rathauschefin Vergleich an

Im Streit um die Entlohnung der früheren Rathauschefin Astrid Siemes-Knoblich bietet das südbadische Müllheim einen Vergleich an. Der Gemeinderat beschloss am Mittwochabend einstimmig, das Schadenersatzurteil zugunsten von Siemes-Knoblich nicht anzufechten. Die Entscheidung ist an die Bedingung geknüpft, dass die Ex-Bürgermeisterin auf weitergehende Forderungen verzichtet. Die Stadtverwaltung hatte diese Linie vorgeschlagen.