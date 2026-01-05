Gefrorenes Wasser – Passantin stürzt bei Feuerwehreinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Während die Feuerwehr zwei brennende Autos in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) gelöscht hat, ist eine Passantin auf dem gefrorenen Löschwasser ausgerutscht und über einen Feuerwehrschlauch gestürzt. Die 56-Jährige zog sich eine Platzwunde zu, wie die Polizei mitteilte. Sie sei von Sanitätern vor Ort versorgt worden. Durch die niedrigen Temperaturen war das Löschwasser gefroren. Nach dem Einsatz streute der Bauhof die Straße.

Zuvor war an der Stelle in Brühl ein Auto in Brand geraten. Ein technischer Defekt sei nach aktuellem Stand der Ermittlungen verantwortlich für das Feuer. Durch auslaufenden Kraftstoff griffen die Flammen auf ein weiteres Fahrzeug über. Durch die Hitze des Feuers wurden drei weitere Fahrzeuge und ein Mehrfamilienhaus beschädigt. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf etwa 75.000 Euro.